«Марсель» Виллаш-Боаша сыграл вничью в третий раз подряд

В заключительном матче восьмого тура лиги 1 «Марсель» дома поделил очки с «Ренном» – 1:1.
На 19-й минуте защитник хозяев Хироки Сакаи срезал мяч в свои ворота, а на 52-й минуте другой защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар установил окончательный результат.
Это третья ничья «Марселя» подряд. Команда Андре Виллаш-Боаша занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.
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