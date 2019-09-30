«Марсель» Виллаш-Боаша сыграл вничью в третий раз подряд «Марсель» не проигрывает, но и не побеждает.

Загрузка... В заключительном матче восьмого тура лиги 1 «Марсель» дома поделил очки с «Ренном» – 1:1. На 19-й минуте защитник хозяев Хироки Сакаи срезал мяч в свои ворота, а на 52-й минуте другой защитник «Марселя» Дуе Чалета-Цар установил окончательный результат. Это третья ничья «Марселя» подряд. Команда Андре Виллаш-Боаша занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.