Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Ванкувер Уайткэпс» (3:4) в матче регулярного чемпионата MLS на стадионе Dignity Health Sports Park в Карсоне.

В составе хозяев гол и результативная передача на счету форварда Златана Ибрагимовича. На 23-й минуте он забил первый гол команды, а на 86-й – ассистировал вышедшему на замену Крису Поншесу. Теперь у 37-летнего шведа 29 голов в 28 матчах сезона, и он на два мяча отстает от мексиканца Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса».

