Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Ванкувер Уайткэпс» (3:4) в матче регулярного чемпионата MLS на стадионе Dignity Health Sports Park в Карсоне.
В составе хозяев гол и результативная передача на счету форварда Златана Ибрагимовича. На 23-й минуте он забил первый гол команды, а на 86-й – ассистировал вышедшему на замену Крису Поншесу. Теперь у 37-летнего шведа 29 голов в 28 матчах сезона, и он на два мяча отстает от мексиканца Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса».
Решающий гол в матче на 90-й минуте забил форвард сборной Гондураса Майкл Чиринос.
У «Гэлакси» осталось 51 очко, и команда опустилась на четвертое место в Западной конференции.
Следующий матч «Гэлакси» проведут 6 октября в гостях с «Хьюстон Динамо».
MLS
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Ванкувер Уайткэпс» – 3:4 (1:2)
Голы: Ибрагимович, 23. Антуна, 58. Поншес, 86 – Анри, 20. Бэйр, 41. Риккеттс, 64. Чиринос, 90.
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