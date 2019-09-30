Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео) У шведа 29 голов в 28 матчах сезона.

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Ванкувер Уайткэпс» (3:4) в матче регулярного чемпионата MLS на стадионе Dignity Health Sports Park в Карсоне.

В составе хозяев гол и результативная передача на счету форварда Златана Ибрагимовича. На 23-й минуте он забил первый гол команды, а на 86-й – ассистировал вышедшему на замену Крису Поншесу. Теперь у 37-летнего шведа 29 голов в 28 матчах сезона, и он на два мяча отстает от мексиканца Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса».

.@Ibra_official is too hot right now.



6️⃣ goals in his last 4️⃣ games 👀🔥 pic.twitter.com/jBjchkrKh0 — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 30, 2019

Решающий гол в матче на 90-й минуте забил форвард сборной Гондураса Майкл Чиринос.

У «Гэлакси» осталось 51 очко, и команда опустилась на четвертое место в Западной конференции.

Следующий матч «Гэлакси» проведут 6 октября в гостях с «Хьюстон Динамо».

MLS

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Ванкувер Уайткэпс» – 3:4 (1:2)

Голы: Ибрагимович, 23. Антуна, 58. Поншес, 86 – Анри, 20. Бэйр, 41. Риккеттс, 64. Чиринос, 90.