Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео) - Советский спорт
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30 сентября 2019 06:18ФутболЛипкин Антон

Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)

У шведа 29 голов в 28 матчах сезона.

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Ванкувер Уайткэпс» (3:4) в матче регулярного чемпионата MLS на стадионе Dignity Health Sports Park в Карсоне.

В составе хозяев гол и результативная передача на счету форварда Златана Ибрагимовича. На 23-й минуте он забил первый гол команды, а на 86-й – ассистировал вышедшему на замену Крису Поншесу. Теперь у 37-летнего шведа 29 голов в 28 матчах сезона, и он на два мяча отстает от мексиканца Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса».

Решающий гол в матче на 90-й минуте забил форвард сборной Гондураса Майкл Чиринос.

У «Гэлакси» осталось 51 очко, и команда опустилась на четвертое место в Западной конференции.

Следующий матч «Гэлакси» проведут 6 октября в гостях с «Хьюстон Динамо».

MLS
Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Ванкувер Уайткэпс» – 3:4 (1:2)
Голы: Ибрагимович, 23. Антуна, 58. Поншес, 86 – Анри, 20. Бэйр, 41. Риккеттс, 64. Чиринос, 90.

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