Мануэл Фернандеш: Мне надо быстрее набрать игровую форму, а с «физикой» проблем нет Португалец дебютировал за «Краснодар» в матче с «Арсеналом».

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от своего дебюта за клуб в матче 11-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:0) на стадионе «Краснодар».

«Я вынужден был пропустить две-три недели, потому что у меня были проблемы с левой ногой, – приводит слова 33-летнего португальца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Сейчас мне надо быстрее набирать игровую форму. С «физикой» проблем нет, я подтянул ее в фитнес-зале. Хочу больше радовать болельщиков «Краснодара».

Напомним, Фернандеш подписал контракт с «Краснодаром» 2 сентября в статусе свободного агента. Ранее он провел пять лет в России за «Локомотив». В матче с «Арсеналом» полузащитник вышел на замену на 78-й минуте вместо полузащитника Дмитрия Стоцкого.

«Краснодар» набрал 23 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. В следующем матче 3 октября «быки» сыграют дома с «Хетафе» во втором туре группового этапа Лиги Европы.