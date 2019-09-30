Хердур Магнуссон: Я пробил в стиле Златана Исландец забил в победном для ЦСКА матче с «Уралом».

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Екатеринбург Арене».

«Это прекрасная победа, – сказал 26-летний исландец в интервью клубной пресс-службе. – 3:0 – замечательный результат, но еще важнее, что мы возглавили турнирную таблицу. Рад за всю команду и доволен, что мне удалось забить.

Я пробил в стиле Златана (Ибрагимовича). Мне удалось чуть-чуть зацепить мяч ногой, после чего он влетел в ворота».

Напомним, Магнуссон открыл счет на 17-й минуте. Этот гол стал для игрока вторым в нынешнем сезоне и четвертым за ЦСКА.

Армейцы набрали 25 очков и возглавили турнирную таблицу премьер-лиги. Теперь 3 октября команда сыграет дома с «Эспаньолом» во втором туре группового этапа Лиги Европы.