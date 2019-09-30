«Сочи» примет «Ахмат» в заключительном матче 11-го тура РПЛ - Советский спорт
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30 сентября 2019 09:46ФутболЛипкин Антон

«Сочи» примет «Ахмат» в заключительном матче 11-го тура РПЛ

Начало игры – 19:30 (мск).

«Сочи» сыграет дома с «Ахматом» в матче 11-го тура премьер-лиги.

После десяти туров обе команды набрали по девять очков и располагаются рядом в турнирной таблице – на 14-м и 15-м местах. По дополнительным показателям «Сочи» опережает соперника.

Отметим, что безвыигрышная серия «Ахмата» в чемпионате составляет шесть матчей, в которых команда чередует поражения и ничьи. «Сочи» в предыдущем туре одержал вторую победу в премьер-лиге, обыграв в гостях «Динамо» (3:2). При этом в трех домашних матчах дебютанты РПЛ набрали только одно очко и не забили ни одного гола.

Матч «Сочи» – «Ахмат» пройдет 30 сентября на олимпийском стадионе «Фишт». Начало – 19:30 (мск). Ранее команды ни разу не играли друг с другом.

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