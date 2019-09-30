Александр Бубнов: «Сочи» и «Ахмат» сопоставимы по силам, вряд ли кто-то выиграет Матч «Сочи» и «Ахмата» завершает 11-й тур премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура премьер-лиги «Сочи» – «Ахмат».

«Сочи» продолжает осваиваться в премьер-лиге, «Ахмат» – искать свою игру, которая в нынешнем сезоне не впечатляет, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Соперники сопоставимы по силам, и вряд ли кто-то одержит верх. Прогноз – 0:0».

Напомним, после десяти туров обе команды набрали по девять очков и располагаются рядом в турнирной таблице – на 14-м и 15-м местах. По дополнительным показателям «Сочи» опережает соперника.

Безвыигрышная серия «Ахмата» в чемпионате составляет шесть матчей, в которых команда чередует поражения и ничьи.

Матч «Сочи» – «Ахмат» пройдет 30 сентября на олимпийском стадионе «Фишт». Начало – 19:30 (мск).