Хердур Магнуссон: ЦСКА заслуживает лидерство своей игрой

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после матча 11-го тура премьер-лиги с «Уралом» (3:0) на «Екатеринбург Арене» высказался о лидерстве команды в турнирной таблице.
«У нас хорошая молодая команда, – сказал 26-летний исландец в интервью клубной пресс-службе. – И мы по-прежнему можем прибавить во многих компонентах игры.
Мы хотим оставаться первыми так долго, как это возможно. Мы заслуживаем лидерства той игрой, которую сейчас показываем. И это несмотря на то, что в команде сейчас много травмированных. Но мы играем за себя и за них. Нужно продолжать побеждать».
ЦСКА набрали 25 очков и возглавил турнирную таблицу премьер-лиги, опережая на два очка группу из четырех команд: «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит». Теперь 3 октября армейцы сыграют дома с «Эспаньолом» во втором туре группового этапа Лиги Европы.
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