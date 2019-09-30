Роман Широков: Я бы пошел в «Спартак» Бывший полузащитник «Спартака» готов прийти на смену Кононову.

Бывший полузащитник «Спартака» Роман» Широков заявил, что готов возглавить «Спартак».

«Безусловно, я бы поехал в «Спартак», – сказал 38-летний Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». – Сегодня же поехал бы. Пресс? Меня это не пугает. Состав – ничего, разобрались бы.

Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?»

Напомним, в воскресенье после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре премьер-лиги главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Кононова Сергей Кузнецов.

У «Спартака» остается 14 очков и девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с «Краснодаром».

Добавим, что Широков выступал за «Спартак» в 2014 и 2015 годах. Он провел за клуб 20 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.