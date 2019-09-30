Паоло Мальдини: Мы выбрали Джампаоло и будем защищать его «Милан» потерпел третье поражение подряд.

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Директор «Милана» Паоло Мальдини после поражения от «Фиорентины» (1:3) на стадионе «Сан-Сиро» в матче шестого тура серии A выступил в защиту главного тренера команды Марко Джампаоло.

«Мы выбрали тренера, и мы будем защищать его, – приводит Football Italia слова Мальдини. – Будет правильным предоставить ему время.

Мы понимаем, что столкнулись с рядом проблем, хотя, очевидно, что четыре поражения в шести матчах никто не ожидал. Еще и качество футбола неудовлетворительно.

Прямо сейчас кажется, что света в конце туннеля не видно, но, как сказал тренер, выход из этой ситуации кроется в упорной работе. Мы понимали, что расчет на молодых игроков в то время, пока тренер только становится настоящим лидером, таит в себе риск того, что давление ляжет на них. Конечно, это ошибка игроков, клуба, тренера – всех».

Напомним, «Милан» потерпел третье подряд поражение в чемпионате и опустился на 12-е место с отставанием в 12 очков от лидирующего «Интера».

В следующем туре 5 октября «россонери» сыграют в гостях с «Дженоа».