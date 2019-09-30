Гаиска Мендьета: На пике карьеры Карпин легко мог играть в «Реале» или «Барселоне» Испанец выступал вместе с Карпиным за «Валенсию».

Бывший полузащитник «Валенсии» Гаиска Мендьета высказался о нынешнем главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Карпин был футболистом, которого хотел бы видеть в своем составе каждый тренер в мире, – приводят «Известия» слова испанца. – Я не преувеличиваю. На пике карьеры он легко мог выступать в условном «Реале» или «Барселоне». У него очень сильный характер, он никогда не сдавался, даже когда его команда безнадежно проигрывала».

Напомним, Карпин выступал вместе с Мендьетой в «Валенсии», в которой провел сезон-1996/1997. Также он играл в Испании за «Реал Сосьедад» (1994-1996, 2002-2005) и «Сельту» (1997-2002).