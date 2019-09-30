Семшова обокрали на сумму более одного миллиона рублей - Советский спорт
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30 сентября 2019 11:31ФутболЛипкин Антон

Семшова обокрали на сумму более одного миллиона рублей

Воры забрались в подмосковный дом тренера «Арсенала».

Дом старшего тренера «Арсенала» Игоря Семшова был ограблен рано утром в воскресенье, сообщает официальный сайт телеканала «360°».

Неизвестные злоумышленники проникли в дом 41-летнего Семшова в подмосковной деревне Маслово через окно на первом этаже. Они вытащили из сумки 15 тысяч рублей, после чего забрали ювелирные украшения и фирменные часы. Общий ущерб превысил сумму в один миллион рублей.

Отметим, что в момент кражи в доме находилась супруга Семшова Лариса. Она не пострадала и сама обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов взяли в доме отпечатки пальцев грабителей и нашли их монтировку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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