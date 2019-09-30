Сергей Юран: Я готов вытащить «Спартак» - Советский спорт
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30 сентября 2019 11:46ФутболЛипкин Антон

Сергей Юран: Я готов вытащить «Спартак»

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака».

Главный тренер «Зоркого» Сергей Юран заявил о готовности возглавить «Спартак» после отставки Олега Кононова.

«Если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить «Спартак», – сказал Юран в интервью «Чемпионат.com». – Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жестко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски».

Напомним, в воскресенье после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре премьер-лиги главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Кононова Сергей Кузнецов.

У «Спартака» остается 14 очков и девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с «Краснодаром».

Юран выступал за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. В 31 матче за клуб он забил восемь голов и сделал 12 результативных передач.

В 2003 году он входил в тренерский штаб «Спартака», когда команду возглавлял Андрей Чернышов. Самостоятельно Юран также работал с «Динамо» (Ставрополь), «Диттоном» (Латвия), ТФМК (Эстония), «Шинником», «Химками», «Локомотивом» (Астана, Казахстан), «Симургом» (Азербайджан), «Сибирью», «Балтикой», «Микой» (Армения).

Добавим, что после 11 туров группы «Центр» ПФЛ «Зоркий» занимает шестое место с отставанием в семь очков от лидирующего «Сокола».

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