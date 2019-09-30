Рамос может получить дисквалификацию на 12 матчей за оскорбление арбитра Об этом сообщает Sport.es.

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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отметился неспортивным поведением в матче 7-го тура испанской примеры с «Атлетико» (0:0), который прошел 27 сентября.

Как пишет источник, защитник оскорблял главного арбитра встречи, о чем после игры сообщил наставник «матрасников» Диего Симеоне. При этом испанец не получил за это желтой карточки.

Согласно правилам Королевской федерации футбола Испании (RFEF), дело футболиста могут открыть по инициативе «Атлетико». Он может быть наказан пропуском от 4 до 12 матчей.

В текущем сезоне 33-летний Рамос отыграл 7 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.