Геннадий Орлов: Зачем Карпину такой «Спартак» с его проблемами? На данный момент «Ростов» под его руководством занимает 3-е место в таблице РПЛ.

Загрузка...

Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал на тему, кто станет следующим наставником московского «Спартака». Накануне столичный клуб уволил с этой должности Олега Кононова.

«Два варианта есть для «Спартака» – это Карпин и Черчесов, но оба не пойдут. Карпин прекрасно работает в Ростове, создал хорошую команду там. Зачем ему такой «Спартак» с его проблемами? Потому что надо знать изнутри ситуацию в команде. Все титулы, которые были до, они не работают. В футболе надо давать результат здесь и сейчас», – цитирует Орлова Sport24.ru.

В качестве тренера «Спартака» Карпин дважды выигрывал серебро РПЛ. Что касается Черчесова, то он работал с красно-белыми с 2007 по 2008 год и также выигрывал серебряные медали.