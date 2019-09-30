Нобель Арустамян: Союз Цорна и Кононова стал не таким крепким, каким должен быть Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака», которую приняло руководство клуба.

Загрузка...

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался об отставке главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Говорить об открытой войне между (генеральным директором «Спартака») Томасом Цорном и Олегом Кононовым было бы преувеличением, – написал Арустамян в телеграм-канале, – но союз стал явно не таким крепким, каким он должен быть между гендиректором и главным тренером.

Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры – вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке».

Напомним, в воскресенье после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре премьер-лиги главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Кононов работал в клубе с 12 ноября 2018 года. В 36 матчах под его руководством команда одержала 15 побед при шести ничьих и 14 поражениях. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Кононова Сергей Кузнецов.

У «Спартака» остается 14 очков и девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с «Краснодаром».

Добавим, что Цорн стал генеральным директором «Спартака» в мае.