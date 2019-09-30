Юрий Семин: У нас хорошее настроение перед матчем с «Атлетико»

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин провел пресс-конференцию накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

– На что делали акцент перед матчем с «Атлетико»?

– На отдых и восстановление, – приводит слова Семина официальный сайт клуба.

– Кого можете выделить в составе «Атлетико»?

– У «Атлетико» много хороших игроков в каждой линии. Но самое сильное качество – командная игра. «Атлетико» знает свои задачи и выполняет программу, которую требует тренер. Они сильны не одним футболистом, а командой.

– Стал ли «Локомотив» сильнее с момента последних матчей против «Атлетико» и поможет ли команде кураж после побед над «Зенитом» и «Байером»?

– Да, настроение у нас хорошее. Мы должны учесть ошибки, которые допустили в предыдущих матчах с «Атлетико». Но самое важное в футболе не то, что было вчера, а предстоящие 90 минут. Нужно оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча. А дальше жизнь покажет.

– Смотрели игру «Атлетико» с «Реалом» в субботу?

– Этот матч дал хорошую информацию – дерби, тяжелая игра. Такая же была у нас с «Зенитом». Разберем эту информацию с игроками.

– (Гжегож) Крыховяк и (Дмитрий) Баринов играют на позиции (Алексея и Антона) Миранчуков. Кто-то из них сядет на скамейку после выздоровления братьев?

– Крыховяк и Баринов не играют на позиции Миранчуков. А братья нам крайне необходимы.

Напомним, в первом туре «Локомотив» победил «Байер» (2:1) в Леверкузене, а «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2) в Мадриде.

Матч «Локомотив» – «Атлетико» пройдет 1 октября на стадионе «Локомотив». Начало – 22:00 (мск).

Добавим, что в сезоне-2017/2018 «Локомотив» играл с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы и потерпел два поражения (0:3, 1:5).