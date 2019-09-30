УЕФА назначил арбитров на матч «Зенит» – «Бенфика» Об этом сообщает пресс-служба организации.

Стали известны имена арбитров, получивших назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Бенфика», который пройдет 2 октября и стартует в 22.00 мск.

Отмечается, что встречу рассудят арбитры из Испании. Главным рефери выступит Карлос дель Серро. Помогать ему будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный арбитр – Гильермо Куадра Фернандес. Видеопомощник судьи – Хосе Санчес, ассистент видеопомощника – Хуан Мартинес.

Добавим, что в первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), а «Бенфика» уступила «РБ Лейпциг» (1:2).