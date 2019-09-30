Ведран Чорлука: Самый опасный у «Атлетико» – Симеоне

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался об «Атлетико», с которым вице-чемпионы России сыграют дома во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Нет страха перед таким соперником?

– Нет. Мы весь прошлый сезон старались попасть в Лигу чемпионов, – приводит слова 33-летнего хорвата официальный сайт клуба. – Для нас удовольствие играть с такими командами. Завтра отдадим все силы и посмотрим, что будет.

– Помнят ли футболисты о поражениях от «Атлетико» полтора года назад?

– Мы помним те матчи. Сыграли тогда не на своем уровне, и «Атлетико» заслуженно победил. Но это было давно. У нас другая команда, «Атлетико» изменился. Постараемся исправить ошибки, которые тогда допустили. Думаю, завтра результат будет лучше.

– Разбирали игру Жоау Феликса?

– Это очень качественный футболист, быстрый, играет в хорошем темпе. Будет непросто. Мы должны сыграть плотно и страховать друг друга.

– Кто самый опасный игрок в составе «Атлетико»?

– Самый опасный у них – тренер Симеоне. Он очень эмоциональный, как и наш тренер. «Атлетико» силен командной игрой. Они оказывают на соперника серьезный прессинг.

Напомним, в первом туре «Локомотив» победил «Байер» (2:1) в Леверкузене, а «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2) в Мадриде.

Матч «Локомотив» – «Атлетико» пройдет 1 октября на стадионе «Локомотив». Начало – 22:00 (мск).

Добавим, что в сезоне-2017/2018 «Локомотив» играл с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы и потерпел два поражения (0:3, 1:5).