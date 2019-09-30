Александр Медведев – об отставке Кононова: Самое главное, что у «Спартака» не было игры Кононов покинул пост главного тренера «Спартака».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«Четыре поражения подряд – это даже для самого терпеливого менеджмента клуба, который ставит перед собой самые высокие задачи, у которого большой бюджет, слишком, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – Ясно, что терпение имеет свои границы. А самое главное ведь не только в том, что нет результата в таблице, а в том, что не было игры».

Напомним, в воскресенье после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре премьер-лиги главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент Кононова Сергей Кузнецов.

У «Спартака» остается 14 очков и девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 6 октября команда сыграет в гостях с «Краснодаром».