Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром Национальная команда соберется 6 октября.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесов определился с 25 игроками, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.

Сборная России:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);

защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

Сбор национальной команды в Новогорске начнется 6 октября.

Напомним, сборная России сыграет с Шотландией 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве и с Кипром 13 октября на GSP Stadium в Никосии.

После шести туров Россия набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, в которой лидирует Бельгия с 18 очками. У Казахстана и Кипра – по семь очков, у Шотландии – шесть, у Сан-Марино – ноль. Две лучшие команды выйдут в финальную часть Евро-2020.