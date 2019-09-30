Жозе Моуринью: Мое будущее не связано с чемпионатом Италии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 сентября 2019 13:32ФутболГичунцев Артур

Жозе Моуринью: Мое будущее не связано с чемпионатом Италии

В серии А португалец тренировал миланский «Интер», с которым брал чемпионат, Кубок, а также Лигу чемпионов.

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах на будущее.

«Не думаю, что мое будущее связано с чемпионатом Италии. Разумеется, «Интер» – мой дом, а Массимо Моратти – мой друг. Думаю, наша история – самая настоящая фантастика. После победы в Лиге чемпионов я уже знал, что возглавлю «Реал». Я не мог отказать мадридскому клубу в третий раз», – цитирует португальца Goal.com со ссылкой на Tiki Taka.

По слухам, мадридский клуб может уволить Зинедина Зидана, а Моуринью является основным кандидатом на его замену.

Добавим, что он тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

Александр Мостовой: Отставка Кононова отражает результаты «Спартака» Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил удивлением тем, что москвичи не смогли воспользоваться численным перевесом в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1). 30.09.2019 08:00 Футбол Усачев Владислав
Еще по теме:
Президент «Ростова»: История последнего года Мамаева осталась в прошлом Бранислав Иванович: В РПЛ есть пять или шесть клубов, которые достаточно сильны Карасев назначен на матч Лиги Европы «Фейеноорд» – «Порту»
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
ЦСКА побеждает и выходит в лидеры. Чемпион взял реванш у «Торпедо» Автозаводцы мало в чем уступали армейцам, превзошли их по броскам (32-25), но повторить успех двухнедельной давности, когда они одолели чемпиона (2:1 от) не сумели. Гости выиграли 3:0. 27.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов обыграл Куэваса и вышел во второй круг в Пекине Рублев выиграл у Димитрова в Пекине Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Уральцы – на щите, армейцы и «барсы» – на коне. Обзор игрового дня в КХЛ Уральцы – «Магнитка» и «Трактор» – потерпели очередные поражения в родных стенах, а чемпион ЦСКА на классе разгромил в гостях «Йокерит». 25.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Что случилось с Овечкиным? К воскресенью 21 команда НХЛ завершила выставочный сезон. 29.09.2019 22:00 Хоккей Славин Виталий
Андрей Червиченко: Федуну нужен тренер, который послал бы Цорна на три буквы Бывший президент «Спартака» эмоционально прокомментировал отставку Олега Кононова. 29.09.2019 21:00 Футбол Августин Александр
Новости Все новости: Баскетбол
14:36 Футбол Ветеран «Спартака» предложил создать совет из бывших футболистов клуба
14:30 Футбол Фанаты «Андерлехта» потребовали уволить Компани (фото)
14:25 Футбол Президент «Ростова»: История последнего года Мамаева осталась в прошлом
14:22 Олимпиада Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
14:12 Футбол Бранислав Иванович: В РПЛ есть пять или шесть клубов, которые достаточно сильны
14:10 Хоккей «Калгари» подписал контракт с Ридером
14:03 Хоккей Сергей Зубов: В матче с «Торпедо» провалили второй период
14:00 ММА Тони Фергюсон: Скоро новость о бое, оставайтесь на связи
13:58 Хоккей Дэвид Немировски: Во втором и третьем периодах «Торпедо» играло здорово
13:52 Футбол Юрий Семин: Рад за Жемалетдинова, он достоин сборной России
13:34 Хоккей Мельничук, Васильев и Плотников признаны лучшими игроками недели в КХЛ
13:32 Футбол Жозе Моуринью: Мое будущее не связано с чемпионатом Италии
13:24 Футбол Карасев назначен на матч Лиги Европы «Фейеноорд» – «Порту»
13:16 Футбол Хорватский рефери Бебек рассудит «Краснодар» и «Хетафе» в Лиге Европы
13:03 Футбол Турецкая бригада арбитров рассудит ЦСКА и «Эспаньол» в Лиге Европы
13:02 Футбол Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
13:01 Баскетбол Димитрис Итудис: Игроки «Пармы» идут на подбор, как сумасшедшие
12:55 Футбол Александр Медведев – об отставке Кононова: Самое главное, что у «Спартака» не было игры
12:49 Футбол Ведран Чорлука: Самый опасный у «Атлетико» – Симеоне
12:44 Футбол УЕФА назначил арбитров на матч «Зенит» – «Бенфика»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика