Жозе Моуринью: Мое будущее не связано с чемпионатом Италии В серии А португалец тренировал миланский «Интер», с которым брал чемпионат, Кубок, а также Лигу чемпионов.

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах на будущее.

«Не думаю, что мое будущее связано с чемпионатом Италии. Разумеется, «Интер» – мой дом, а Массимо Моратти – мой друг. Думаю, наша история – самая настоящая фантастика. После победы в Лиге чемпионов я уже знал, что возглавлю «Реал». Я не мог отказать мадридскому клубу в третий раз», – цитирует португальца Goal.com со ссылкой на Tiki Taka.

По слухам, мадридский клуб может уволить Зинедина Зидана, а Моуринью является основным кандидатом на его замену.

Добавим, что он тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.