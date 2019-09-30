Юрий Семин: Рад за Жемалетдинова, он достоин сборной России

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник столичного клуба Рифат Жемалетдинов заслуженно оказался в составе сборной России на ближайшие матчи.
«Рад за Рифата. Во-первых, этот игрок начинал с нашей школы, во-вторых, он очень тяжело в «Локомотиве» проявлял себя, приходил и уходил. А сейчас для него это определенный стимул, он к этому стремился и хорошо работал. Тренеры сборной его заметили. На сегодняшний момент он достоин национальной команды. Можно его поздравить», – цитирует специалиста «Чемпионат».
В текущем сезоне 23-летний Жемалетдинов отыграл 7 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.
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