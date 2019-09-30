Фанаты «Андерлехта» потребовали уволить Компани (фото)

Болельщики «Андерлехта» недовольны выступлением команды в текущем сезоне. Согласно источнику, фанаты бельгийского клуба потребовали от руководства уволить Венсана Компани.
Отмечается, что это случилось после матча против «Ваасланд-Беверен» (0:0) в 9-м туре национального первенства. Болельщики собрались у стадиона и выступили с соответствующим требованием.
Напомним, Компани вернулся в клуб летом 2019 года из «Манчестер Сити» и начал карьеру в качестве играющего тренера. Позже он попросил освободить его от тренерской работы, чтобы лучше сосредоточиться на матчах.
На данный момент «Андерлехт» занимает 13-е место в таблице, набрав за 9 матчей 6 очков.
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