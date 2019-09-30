Ветеран «Спартака» предложил создать совет из бывших футболистов клуба

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили выступил с предложением создать тренерский совет в московском клубе, в который войдут бывшие игроки команды.
«Я бы обратился к бывшим спартаковцам, бывшим футболистам. На данном этапе, когда идет такая передряга в команде, очень сложно решить, кого приглашать - иностранца или нашего тренера. В «Спартаке» есть хорошие ребята, которые работали тренерами и в других клубах, и в «Спартаке». Можно собрать сейчас команду из трех таких человек, совет тренеров, и дать им возможность разобраться в ситуации, которая творится сейчас в команде. Конечно, я бы мог назвать и фамилии, но, честно говоря, не хочется раздражать своими рекомендациями общество. Но пускай об этом думают», - приводит слова Кавазашвили Sport24.
После ухода Кононова исполняющим обязанности главного тренера будет исполнять его помощник Сергей Кузнецов.
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