Рифат Жемалетдинов: Ждал, надеялся и получил вызов в сборную России Хавбек будет готовиться с командой к матчам квалификации Евро-2020 с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября).

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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после вызова в сборную России.

«Очень рад, конечно, первый раз в сборную попал. Узнал, когда выставили список, и очень обрадовался, ждал, надеялся и получил вызов. Позвонили родители, друзья, все поздравили. Юрий Павлович еще ничего не говорил, может, на тренировке что-то скажет», – цитирует игрока ТАСС.

В текущем сезоне 23-летний Жемалетдинов отыграл 7 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.