Александр Бубнов: У руководства «Спартака» просто не было выбора

– «Спартак» проиграл очередной матч, и у руководства просто не было иного выбора – Кононов отправлен в отставку. Трудно прогнозировать, кто станет его преемником, потому что стратегические решения в клубе принимаются спонтанно и далеко не всегда логично. Кононов не тот тренер, который был нужен «Спартаку». Но нельзя забывать: он оказался в трудных условиях, когда достичь лучшего результата было проблематично. Летом команду покинули почти все лидеры, новые игроки пришли не сразу и им в любом случае требуется время на адаптацию. Отсутствие сформировавшегося коллектива, обилие молодых игроков, которые пока не готовы тащить за собой, и новички – такой коктейль не способствует росту, а ровно наоборот. На ком бы не остановил выбор «Спартак», новому тренеру будет очень сложно», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru
Напомним, «Спартак» к матчу 12-го тура РПЛ будет готовить помощник в тренерском штабе Кононова – Сергей Кузнецов.
В матче 11-го тура РПЛ московский клуб проиграл на своем поле «Оренбургу» (1:2) и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
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