Константин Генич: То, что Кононов не справился с работой в «Спартаке», видно по результатам Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака».

Спортивный комментатор Константин Генич высказался об уходе Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».

«Это, скорее всего, эмоции. Потому что назначается временно исполняющим обязанности помощник Кононова Сергей Кузнецов, который также входил в тренерский штаб, те же идеи. Это тоже временная фигура, но то, что Олег Георгиевич не справился со своей работой в «Спартаке», видно по результатам и отношению болельщиков к этому специалисту», – приводит слова Генича сайт телеканала «360°».

После 11 туров чемпионата России красно-белые идут на девятой позиции в таблице, набрав 14 очков.