Павел Мамаев: До 17 сентября ждали с Кокориным неприятных новостей

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев поделился эмоциями после выхода из тюрьмы, а также рассказал о своей жизни в колонии, где он провел почти год.
«Очень долго ждали этого дня. Я был в тревоге пока не наступило 17 сентября. В любой момент ждали подвоха. Каждый день, кроме выходных, встречали с тревогой. Ждали неприятных новостей. На протяжении всего уголовного дела хорошего было мало – сплошной негатив.
На чем спали в колонии? Железные спальные места, на которые ставят матрас. Что ели? По-разному: иногда сами готовили, иногда баланду. Так называют еду в тюрьме. Что я запомнил о тюрьме? Прежде чем что-то делать, нужно выработать план и подумать о последствиях. Тысячу раз. В противном случае, тебя не так поймут и ты будешь нести ответственность. Никто нас там не бил, я личного такого не видел.
Я не мог себе представить, что чувствуют люди, которые оказались в тюрьме на долгое время. Мы провели всего 11 месяцев, но у меня были непонятные ощущения. Нет никакого распорядка. Я стал закрытым», – сказал Мамаев в интервью своей жене на YoTube.
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