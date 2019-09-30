Павел Мамаев: Мое состояние? Непонятно. Я долго не тренировался 17 сентября российский футболист вышел на свободу.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в интервью своей жене сообщил о планах на ближайшее время.

«Все свербит внутри – хочется поскорее выйти на поле и заниматься любимым делом.

Мое состояние? Непонятно. Я долго не тренировался. Но в плане физической формы все нормально. Боюсь ли я играть? Нет. Мы каждый день играли в тюрьме. Появилась ли мотивация? Сложно сказать. Сейчас состояние такое, что я вообще не переживаю, потому что уверен: все будет хорошо», – заявил 31-летний хавбек.

Мамаев был осужден за участие в избиении трех человек. Он провел за решеткой 11 месяцев, а в эти выходные подписал контракт с «Ростовом».