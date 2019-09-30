Павел Мамаев: Мое состояние? Непонятно. Я долго не тренировался

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев в интервью своей жене сообщил о планах на ближайшее время.
«Все свербит внутри – хочется поскорее выйти на поле и заниматься любимым делом.
Мое состояние? Непонятно. Я долго не тренировался. Но в плане физической формы все нормально. Боюсь ли я играть? Нет. Мы каждый день играли в тюрьме. Появилась ли мотивация? Сложно сказать. Сейчас состояние такое, что я вообще не переживаю, потому что уверен: все будет хорошо», – заявил 31-летний хавбек.
Мамаев был осужден за участие в избиении трех человек. Он провел за решеткой 11 месяцев, а в эти выходные подписал контракт с «Ростовом».
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренции После того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор. 27.09.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Кононов в «Спартаке»: от «бесковского футбола за четыре месяца» до «Пиджака» 321 день Олега Кононова в «Спартаке» получился чрезвычайно насыщенным. Он начал с ярких интервью и обещаниями возродить великий футбол прошлого, а завершил под матерное улюлюканье собственных трибун. 29.09.2019 23:00 Футбол Зибрак Артем Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Уход Кононова и судейство Вилкова. Хит-парад выходных в РПЛ «Советский спорт» составил хит-парад самых интересных моментов 11-го тура чемпионата России. 30.09.2019 13:00 Футбол Безъязычный Алексей Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай