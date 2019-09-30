Борис Игнатьев: В «Спартак» должен придти авторитетный человек со своим представлением о футболе Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака».

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Российский тренер Борис Игнатьев поррасуждал на тему того, что может занять пост главного тренера «Спартака» после ухода Олега Кононова.

«Не думаю, что кто-то проснулся утром и сказал: «Давайте убирать Кононова». Это долгий и тяжелый процесс, за которым внимательно следили. Поняли, что этот тренер не может исправить ситуацию, и приняли решение. Что-то советовать нет резона, но в «Спартак» должен прийти авторитетный человек со своим представлением о футболе. Именно о спартаковском футболе. Болельщик вскормлен на идеях Бескова и Романцева. Другую игру он не воспримет», - приводит слова Игнатьев «Р-Спорт».

Напомним, Кононов оставил свою должность после поражения в матче 11-го тура РПЛ от «Оренбурга» (1:2).

Ранее СМИ называли кандидатами на трудоустройстве в «Спартаке» Курбана Бердыева и Валерия Карпина.