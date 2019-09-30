Вратарь «Вест Хэма» может пропустить три месяца из-за травмы Футболисту диагоностирован разрыв мышца бедра.

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Вратарь «Вест Хэма» Лукаш Фабиански получил повреждение в матче 7-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:2).

Как сообщает The Guardian, срок восстановления может составить до трех месяцев.

В текущем сезоне 34-летний поляк принял участие в семи матчах в чемпионате Англии и пропустил семь голов.