Вратарь «Вест Хэма» может пропустить три месяца из-за травмы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 сентября 2019 17:51Футбол

Вратарь «Вест Хэма» может пропустить три месяца из-за травмы

Футболисту диагоностирован разрыв мышца бедра.

Вратарь «Вест Хэма» Лукаш Фабиански получил повреждение в матче 7-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:2).

Как сообщает The Guardian, срок восстановления может составить до трех месяцев.

В текущем сезоне 34-летний поляк принял участие в семи матчах в чемпионате Англии и пропустил семь голов.

Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов обыграл Куэваса и вышел во второй круг в Пекине Рублев выиграл у Димитрова в Пекине Карреньо-Буста обыграл Бублика и выиграл турнир в Чэнду
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Стоит ли Карпину возвращаться в «Спартак». Колонка Юрия Цыбанева Проверено уже более чем десятком лет: компетентность спартаковских клубных верхов такова, что сделать адекватный выбор тренера для команды они могут только при одном-единственном условии. 30.09.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 16:58 ММА Ващенко Сергей
Новости Все новости: Баскетбол
17:51 Футбол Вратарь «Вест Хэма» может пропустить три месяца из-за травмы
17:23 Хоккей Сергей Светлов: Победа над «Адмиралом» важна в плане психологии
17:12 Хоккей Главный тренер «Сибири»: Матч длится 60 минут и столько же надо работать на льду
17:06 Футбол Борис Игнатьев: В «Спартак» должен придти авторитетный человек со своим представлением о футболе
16:55 Футбол Российский вратарь попал в заявку «Бенфики» на матч Лиги чемпионов против «Зенита»
16:38 Футбол Жоау Мариу: У Феликса есть все данные, чтобы выйти на самый высокий уровень
16:30 Хоккей Александр Овечкин: Вновь поборемся за Кубок Стэнли
16:20 Футбол Павел Мамаев: Мое состояние? Непонятно. Я долго не тренировался
16:05 Футбол Валерий Газзаев: Уверен, что сборная России решит задачу выхода на Евро-2020
15:58 Футбол Анатолий Бышовец: Верю, что сборная России наберет шесть очков в матчах с Шотландией и Кипром
15:56 Футбол Павел Мамаев – о жизни в тюрьме: Каждый день, кроме выходных, встречали с тревогой
15:46 Футбол Валерий Карпин: Очень хорошо, что Чистякова вызвали в сборную России
15:33 Футбол Константин Генич: То, что Кононов не справился с работой в «Спартаке», видно по результатам
15:25 Футбол Александр Бородюк: Вызывать Чалова в сборную России, чтобы он сидел на лавочке, какой смысл?
15:18 Хоккей «Адмирал» одержал волевую победу над «Сибирью» в матче КХЛ
15:14 Футбол Александр Бубнов: У руководства «Спартака» просто не было выбора
14:58 Футбол Рифат Жемалетдинов: Ждал, надеялся и получил вызов в сборную России
14:57 Футбол Валерий Рейнгольд: Мне жалко Кононова, он не виноват в этой ситуации
14:42 Футбол Месси и Дембеле работали в общей группе перед матчем против «Интера» (фото)
14:36 Футбол Ветеран «Спартака» предложил создать совет из бывших футболистов клуба
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика