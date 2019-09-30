«Реал» может досрочно вернуть Эдегора из аренды - Советский спорт
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30 сентября 2019 18:14ФутболКоноплев Александр

«Реал» может досрочно вернуть Эдегора из аренды

Полузащитник Мартин Эдегор может вернуться в «Реал» летом 2020 года, сообщает AS.

На данный момент норвежец выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды до 2021 года. За досрочное расторжение договора мадридцы могут заплатить два миллиона евро.

Эдегор подписал контракт с «Реалом» в 16-летнем возрасте. После двух матчей в основе мадридского клуба Эдегор отправился в аренду сначала в «Херенвен», а потом в «Витесс», где работал с Леонидом Слуцким.

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