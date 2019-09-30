«Реал» может досрочно вернуть Эдегора из аренды Полузащитник Мартин Эдегор может вернуться в «Реал» летом 2020 года, сообщает AS.

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На данный момент норвежец выступает за «Реал Сосьедад» на правах аренды до 2021 года. За досрочное расторжение договора мадридцы могут заплатить два миллиона евро.

Эдегор подписал контракт с «Реалом» в 16-летнем возрасте. После двух матчей в основе мадридского клуба Эдегор отправился в аренду сначала в «Херенвен», а потом в «Витесс», где работал с Леонидом Слуцким.