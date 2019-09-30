СМИ: трансфер Де Лигта в «Барселону» сорвался после разговора с Пике Журналист El Mundo Deportivo Луис Канут сообщил, что защитник Маттейс Де Лигт отказался от перехода в «Барселону» после личной беседы с защитником каталонцев Жераром Пике.

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Встреча двух футболистов произошла на Багамских островах в июле 2019 года. После этого голландец решил отказать «Барселоне» и перейти в «Ювентус». По мнению журналиста, Пике надавил на Де Лигта, чтобы не потерять место в стартовом составе сине-гранатовых.

Отметим, что у Пике затяжной конфликт с газетой El Mundo Deportivo.