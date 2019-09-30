ФИФА обязал «Кардифф» выплатить шесть миллионов евро за трансфер погибшего Салы Футболист погиб при крушение самолета, который перелетал через Ла-Манш.

Комитет по статусу игроков ФИФА обяжет валлийский «Кардифф» выплатить 6 миллионов евро за переход форварда «Нанта» Эмилиано Салы, который погиб через несколько дней после сделки.

Отмечается, что «Кардифф» обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, сумма сделки составила 15 миллионов евро, его самолет пропал с радаров 22 января над Ла-Маншем.

3 февраля останки самолета и тело Салы были найдены.