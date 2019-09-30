Фанат «Зенита» получил год колонии-поселения за удар сотрудника Росгвардии Он наказан по части 1 статьи 318 УК РФ.

Болельщик «Зенита» Денис Первачук осужден на год за один удар по лицу сотрудника Росгвардии в перерыве матча с «Краснодаром» 3 августа 2019 года, сообщает «Фонтанка». Свой срок фанат будет отбывать в колонии-поселении.

Вину Первачук признал полностью.

Дела еще троих фанатов «Зенита» будут рассмотрены позже.