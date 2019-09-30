Йордан Осорио: «Зенит» должен выполнить все задуманное в матче с «Бенфикой» «Зенит» примет «Бенфику» в матче Лиги чемпионов.

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своих ожиданиях от матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Бенфика» сильна, как всегда, но для нас важно в первую очередь думать о своей игре, а не об игре «Бенфики» — перед родными трибунами мы должны выполнить всë задуманное», - сказал Осорио в интервью официальному сайту «Зенита».

Напомним, в первом туре «Бенфика» на своем поле проиграла «Лейпцигу», а сине-бело-голубые сыграли вничью в гостях у «Лиона».

Матч состоится 2 октября в Санкт-Петербурге.