Спортивный директор «Боруссии»: Через пять лет Санчо будет играть в АПЛ Трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк поделился мнением о перспективах полузащитника Джейдона Санчо.

«Разумеется, он не будет играть в нашем клубе слишком долго. Не нужно быть всевидящим, чтобы понять – через пять лет он будет играть в одном из грандов АПЛ», - приводит слова Цорка Kicker.

Отметим, что действующий контракт игрока с «Боруссией» рассчитан лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел шесть матчей, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.