РФС объявил о создании департамента по борьбе с договорными матчами Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) сообщил о создании департамента защита игры.

Загрузка...

Он будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка.

Руководить департаментом будет советник президента РФС Олег Железнов, который входит в комиссию РФС по деятельности агентов и работает в палате по разрешению споров.