«Сочи» – «Ахмат». Мостовой забил первый мяч в премьер-лиге (видео) «Сочи» – «Ахмат» – 1:0.

В матче 11-го тура российской премьер-лиги «Сочи» – «Ахмат» забит первый мяч.

Его автором на 12-й минуте стал полузащитник хозяев Андрей Мостовой.

Это первый гол 21-летнего хавбека в чемпионате России.