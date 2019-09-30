«Сочи» – «Ахмат». Мостовой забил первый мяч в премьер-лиге (видео)

В матче 11-го тура российской премьер-лиги «Сочи» – «Ахмат» забит первый мяч.
Его автором на 12-й минуте стал полузащитник хозяев Андрей Мостовой.
Это первый гол 21-летнего хавбека в чемпионате России.
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