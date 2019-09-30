Станислав Черчесов в ожидании матча против сборной Шотландии (видео) - Советский спорт
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30 сентября 2019 20:06Футбол

Станислав Черчесов в ожидании матча против сборной Шотландии (видео)

Ранее стал известен расширенный состав национальной команды на встречи с Шотландией и Кипром.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии.

«10 дней до матча против сборной Шотландии в Москве», — написал Черчесов на своей странице в Instagram.

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10 дней до матча против сборной Шотландии в Москве

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября в Москве.

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