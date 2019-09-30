Станислав Черчесов в ожидании матча против сборной Шотландии (видео) Ранее стал известен расширенный состав национальной команды на встречи с Шотландией и Кипром.

Новости СМИ2 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии. «10 дней до матча против сборной Шотландии в Москве», — написал Черчесов на своей странице в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram 10 дней до матча против сборной Шотландии в Москве Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 30 Сен 2019 в 9:35 PDT Матч Россия – Шотландия состоится 10 октября в Москве.