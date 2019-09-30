Кононова могут наказать за неявку на пресс-конференцию после матча с «Оренбургом» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в среду рассмотрит пропуск Олегом Кононовым флеш-интервью и пресс-конференции после матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» – «Оренбург» (1:2).

Загрузка... Главный тренер красно-белых был уволен за четыре поражения в чемпионате подряд. – КДК будет рассматривать неявку Кононова на пресс-конференцию 2 октября, – цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца.