СМИ: завтра Шалимов проведет переговоры со «Спартаком» Журналист «БИЗНЕС Online» Иван Карпов сообщил о переговорах Игоря Шалимова со «Спартаком».

Первая встреча специалиста с руководством пройдет 1 октября.

Шалимов выступал за «Спартак» с 1986 по 1991 год. Будучи тренером, он работал с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками».

29 сентября «Спартак» уволил Олега Кононова после четырех поражений в чемпионате подряд. Ранее сообщалось, что клуб рассматривает кандидатуру Доменико Тедеско.