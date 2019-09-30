Дзюба рассказал о своем переходе в «Зенит» Футболист подписал контракт с петербургским клубом зимой 2015 года.

Нападающий Артем Дзюба рассказал об обстоятельствах, при которых он перешел в стан сине-бело-голубых.

«Сначала меня о переходе в «Зенит» спросил Семак, я тогда не поверил, потому что где я и где «Зенит»? Но он сказал, что меня хочет видеть к себя Виллаш-Боаш. С тех времен задумался, и когда все началось и получилось, было очень круто», - сказал Дзюба в эфире Youtube-канала «Рашен football».

Напомним, в текущем сезоне Дзюба провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

В матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле «Бенфику». Встреча состоится 1 октября в Санкт-Петербурге.