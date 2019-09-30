«Атлетико» в Москве поддержат около 100 болельщиков

«Локомотив» на своем поле примет «Атлетико» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Как сообщает ТАСС, мадридский клуб в предстоящей встрече поддержат порядка 100 болельщиков.
Встреча «Локомотив» - «Атлетико» состоится 1 октября.
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Диего Симеоне: «Локомотив» показывает качественный футбол, у него есть игровая идея Накануне матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» на вопросы корреспондентов ответили главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и полузащитник Томас Парти. 30.09.2019 19:13 Футбол Григорьевская Юлия Откровения жены Тимощука, чему учит ЦСКА, а Кокорин и Мамаев – не герои. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 1 октября появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 30.09.2019 11:30 Футбол Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Засиделся я. Поеду в Ростов». Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни. Оно появилось на ютуб-канале его жены Аланы Мамаевой, которая выступила в роли журналиста. 30.09.2019 17:32 Футбол Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав «Локомотив» победил без Мактавиша. Удачный дебют для Ардашева «Советский спорт» – о первой победе «Локомотива» под руководством Александра Ардашева. 25.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай