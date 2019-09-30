«Атлетико» в Москве поддержат около 100 болельщиков Стало известно, сколько человек посетят гостевой сектор стадиона в Черкизове на предстоящей встрече еврокубка.

Новости СМИ2 «Локомотив» на своем поле примет «Атлетико» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Как сообщает ТАСС, мадридский клуб в предстоящей встрече поддержат порядка 100 болельщиков. Встреча «Локомотив» - «Атлетико» состоится 1 октября.