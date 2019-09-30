Вела повторил рекорд МЛС по голам за сезон Остался матч, чтобы улучшить достижение.

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Нападающий ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела в матче регулярного чемпионата МЛС забил свой 31-й гол в сезоне.

Это повторение рекорда турнира. Год назад столько же мячей в регулярке забил форвард «Атланты» Хосеф Мартинес.

У мексиканца есть еще один матч, чтобы побить достижение колумбийца.

Европейским болельщикам Вела известен по выступлениям за «Арсенал» и «Реал Сосьедад».