Итальянский журналист: Гаттузо – хороший вариант для «Спартака» Последним местом работы итальянца был «Милан».

Итальянский журналист Микаэль Брага высказался о возможном назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером «Спартака».

«На мой взгляд, Гаттузо – хороший вариант для «Спартака». Но он должен понимать, что многие тренеры потом уходят из «Спартака» с позором», - сказал Брага.

Напомним, ранее «Спартак» объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера.

После 11 туров РПЛ москвичи идут на девятом месте в таблице, набрав 14 очков.