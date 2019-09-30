Шестеркин и Кравцов отправлены в фарм-клуб

Голкипер провел один предсезонный матч за «Рейнджерс», в котором его клуб уступил «Филадельфии» (1:4), а форвард отметился передачей в игре с «Айлендерс» (3:1).
В прошлом сезоне КХЛ на счету Шестеркина десять «сухарей» и 24 победы в 28 матчах за СКА, а Кравцов набрал 21 (8+13) очко в 50 матчах регулярного чемпионата за «Трактор».
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