Шестеркин и Кравцов отправлены в фарм-клуб Российские игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов отправлены в клуб АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк», сообщает пресс-служба команды.

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Голкипер провел один предсезонный матч за «Рейнджерс», в котором его клуб уступил «Филадельфии» (1:4), а форвард отметился передачей в игре с «Айлендерс» (3:1).

В прошлом сезоне КХЛ на счету Шестеркина десять «сухарей» и 24 победы в 28 матчах за СКА, а Кравцов набрал 21 (8+13) очко в 50 матчах регулярного чемпионата за «Трактор».