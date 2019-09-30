«Сочи» одержал первую домашнюю победу в РПЛ В составе хозяев поля забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.

«Сочи» на своем поле победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Отметим, что для «Сочи» эта победа стала первой в родных стенах в текущем сезоне, а Ахмат» продлил безвыигрышную серию до семи встреч.

Лучшим игроком прошедшей игры был признан хавбек сочинского клуба Кристиан Нобоа.

По итогам встречи подопечные Александра Точилина поднялись на десятое место в таблице, набрав 12 очков, а грозненцы располагаются на пятнадцатой строчке, у них 9 очков.

В следующем туре 5 октября «Сочи» на своем поле примет «Крылья Советов», а «Ахмат» в тот же день сыграет в гостях против «Уфы».