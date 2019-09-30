Рахимов подал в оставку в прямом эфире Вторая отставка в туре.

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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку во время флэш-интервью после поражения от «Сочи» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

– Сама ситуация меня как тренера просто напрягает, поэтому я лично считаю, что мне не следует продолжать работать. Но думаю, что даже в этой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы встряска какая-то была у команды, еще что-нибудь, поэтому я попрошу, чтобы мы закончили нашу совместную работу.

– Я правильно понимаю, что вы сейчас в эфире объявляете о своей добровольной отставке?

– Я говорю об этом, я об этом сейчас сказал команде, потому что я не вижу смысла. Считаю, что достаточно приличный срок, 4,5 года – это хороший срок, поэтому хотел бы дать возможность встряхнуться команде, дать возможность кому-то другому поработать.

– Вы точно не останетесь?

– Я постараюсь не остаться, – сказал Рахимов в эфире канала «Матч Премьер».