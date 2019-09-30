Источник: Шалимов возглавит «Ахмат»

«Шалимов подтвердил, что вылетает в Грозный и со своим штабом принимает «Ахмат», – написал журналист.
Шалимов сменит на этом посту Рашида Рахимова, который объявил о своей отставке после поражения от «Сочи» в матче 11-го тура чемпионата России.
50-летний специалист известен по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками».
Уход Кононова и судейство Вилкова. Хит-парад выходных в РПЛ «Советский спорт» составил хит-парад самых интересных моментов 11-го тура чемпионата России. 30.09.2019 13:00 Футбол Безъязычный Алексей Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Станислав Черчесов: Будем ждать Миранчуков к ноябрьскому сбору Главный тренер сборной России рассказал о причинах вызова в сборную России Чистякова и Жемалетдинова, согласился с критикой Лунева, объяснил вызов спартаковцев и пожалел об отсутствии братьев Миранчуков. 30.09.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем Знарок выиграл у Дацюка. С Волшебником «Автомобилист» пока не забивает и не побеждает До этого матча счет в противостоянии Павла Дацюка и Олега Знарка был ничейный – 1:1. 26.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай «Магнитка» продолжила падение, Рига с новыми вратарями уступила СКА. Обзор дня КХЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах игрового дня в КХЛ. 30.09.2019 22:27 Хоккей Костяев Иван Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев