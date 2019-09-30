Источник: Шалимов возглавит «Ахмат» - Советский спорт
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30 сентября 2019 22:14ФутболКоноплев Александр

Источник: Шалимов возглавит «Ахмат»

Известный журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что новым главным тренером «Ахмата» станет Игорь Шалимов.

«Шалимов подтвердил, что вылетает в Грозный и со своим штабом принимает «Ахмат», – написал журналист.

Шалимов сменит на этом посту Рашида Рахимова, который объявил о своей отставке после поражения от «Сочи» в матче 11-го тура чемпионата России.

50-летний специалист известен по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками».

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